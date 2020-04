Il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus è in bilico. Il bosniaco non è diventato quel giocatore inamovibile che si aspettava Sarri a inizio campionato e dopo un inizio di stagione con gol e assist, nella seconda parte è calato anche di livello. Il futuro si chiama Rodrigo Bentancur, giocatore sul quale la Juve punta molto ed ecco perché la società sta valutando l'addio del bosniaco. Come riporta Calciomercato.com, il prezzo si aggira intorno ai 45/50 milioni di euro, meno rispetto alla valutazione di 60 milioni circa che veniva fatta fino a un paio di mesi fa perché l'allarme coronavirus ha svalutato anche il valore dei giocatori.