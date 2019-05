Miralem Pjanic era tra i nomi più quotati per un possibile addio alla Juventus nel caso in cui Massimiliano Allegri fosse rimasto a Torino anche nella prossima stagione. Così non sarà, perché l'addio del tecnico livornese è stato ufficializzato nella giornata di venerdì. Il bosniaco, che a più riprese tramite i propri social network ufficiali ha ribadito la propria volontà di restare a Torino, però, potrebbe diventare un asso importante per far cassa nel prossimo mercato estivo. Soprattutto se, come sembra, la Juventus vorrà chiudere un colpo importante a centrocampo, oltre all'arrivo a parametro zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal.



CHI PARTE E CHI NO - A centrocampo, per altro, non è l'unico a essere sulla graticola. Quasi sicuramente Sami Khedira sarà sul mercato in vista della prossima finestra estiva, dopo una stagione di nuovo condizionata dai troppi problemi fisici, dalle solite noie muscolari a una delicata aritmia al cuore da sistemare. Intoccabili, invece, Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi, che potrebbe presto rinnovare il proprio contratto in bianconero, oltre a Emre Can, arrivato a Torino la scorsa estate. Per il futuro di Pjanic, reduce da una stagione tra incredibili alti e bassi, tutto dipenderà da chi siederà sulla panchina della Juventus.



COLPO POGBA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, potrebbe in ogni caso essere lui il "sacrificato" di Fabio Paratici per far cassa e puntare tutto sul ritorno di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United in estate, in particolare dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League. I Red Devils hanno rifiutato un'offerta da 120 milioni di euro del Real Madrid, secondo voci dalla Spagna, e ne chiedono 150 per il cartellino del francese. Con tanto di ingaggio in doppia cifra, servono fondi per finanziare il colpo. Se per Pjanic arrivasse un'offerta da almeno 100 milioni, insomma, l'addio potrebbe farsi più vicino.



Non solo Pogba: tutti gli obiettivi della Juventus a centrocampo sono nella nostra gallery dedicata.