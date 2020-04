1









Uno dei giocatori che sarà al centro del mercato in uscita della Juventus sarà sicuramente Miralem Pjanic. Non rientra più nella lista dei giocatori incedibili e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a nomi segnati sul taccuino di Paratici. Come riporta Rai Sport, la squadra più interessata al bosniaco sarebbe il Paris Saint-Germain, che ha intenzione di riscattare Icardi se Cavani partirà. Ma le idee in casa bianconera sarebbero altre, ovvero inserire Pjanic nei discorsi con il Manchester United per Paul Pogba, oppure con il Chelsea per Jorginho e Kante. Infine, con i Blues è in ballo la questione terzini, con Emerson Palmieri in cima tra le preferenze.