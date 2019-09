Ne sarebbero mancati ancora 27 per raggiungere la perfezione richiesta dal proprio tecnico, ma Miralem Pjanic non avrà certo deluso Maurizio Sarri fermandosi a 127, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Anche perché, dopo le prime uscite opache in questa particolare statistica, Pjanic è riuscito ad avvicinarsi come ancora non aveva fatto a quanto vorrebbe Sarri: ed infatti, è stato ripagato con una prestazione maiuscola. Condita anche dal gol, ma su quello, per come è arrivato, la tattica può fare poco.