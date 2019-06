Un'amicizia che è rimasta, e che si è fatta forte nonostante la distanza tra le parti. Miralem Pjanic ha un pensiero molto simpatico per il suo ex compagno alla Roma, Kostas Manolas. 'Tanti auguri fratello mio. La palla la vedi Mai comunque, non me la prendi', eccolo il messaggio apparso nelle stories di Instagram dello stesso Pjanic. Il difensore greco, com'è ormai noto, è al centro di diverse voci e altrettante trattative di mercato. In ogni caso, sarebbe ormai pronto a lasciare il club giallorosso, con in fila il Milan, il Napoli e anche la Juventus, ingolosita da quella clausola da 36 milioni di euro che condanna la Roma. Che sia un segnale di mercato?