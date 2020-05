Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato oggi in una diretta Instagram con il preparatore atletico ai tempi del Lione, Sonny Anderson. Trai i tanti temi affrontati, anche quello di puntare dritti verso il grande obiettivo del club bianconero: la Coppa dalle grandi orecchie. Ecco le sue parole:



"L’obiettivo della Juventus sarà quello di vincere la Champions League. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 squadre che vogliono vincerla. Avrei potuto firmare nel 2014 per la Juve, ma non volevo bruciare le tappe. A Roma ottimo ambiente ma poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve. Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il Dna della vittoria in tutto. Questo club rappresenta la perfezione. Questo club vince perché funziona più degli altri".