Non è stata la stagione più bella della sua carriera, eppure era arrivato a Barcellona con tante aspettative. No, non è andata come si aspettava. Anche per questo, a fine stagione, Miralem Pjanic ha twittato in maniera non esattamente leggera sulla sua esperienza in Spagna: "Onorare la maglia. Rispettare la squadra. Dare tutto dentro e fuori dal campo. Questo è ciò che merita il Barcellona e questo è ciò che ho fatto con i miei compagni dal primo giorno. La stagione mi lascia un gusto amaro e domande che ancora cercando risposta... Forza Barça!". Pjanic è stato nuovamente accostato alla Juve dai quotidiani spagnoli: potrebbe rientrare in un discorso di scambi con Rodrigo Bentancur in direzione Catalogna.