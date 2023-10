Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex Juve Miralemha detto la sua sulla lottain Serie A. Ecco le sue parole: "Le favorite sono le solite. Non si può dire che una è sopra l’altra, neanche l’che ha una rosa superiore alle altre. Ilsta bene, ma laè lì attaccata. Penso che vincerà una di queste tre".E sul caso: "Sinceramente sono stato sorpreso anche io da quello che è successo. Si rischia tanto e troppo, non ne vale la pena. I giovani guadagnano tanto, possono cadere in errori e mettono a rischio la loro immagine e la loro carriera. Auguro ai giocatori coinvolti di venirne fuori bene. Il calcio è cambiato tanto, si pensa più al lato economico che alla carriera e alla crescita".