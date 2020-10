Miralem Pjanic, a Sky Sport, ha commentato la vittoria del suo Barcellona: "Sono più che talenti, altrimenti non sarebbero qui. Se sei al Barcellona, hai qualità. I giovani ce l'hanno, meritano di esserci come Ansu e Pedri che ha fatto una grandissima partita. Deve imparare, ma è molto giovane. Grandissime qualità, dovevo stare con loro, aiutarli. Partita della svolta? C'è stata una grandissima partita nostra, ci dà fiducia e dev'essere un punto di riferimento per noi contro un grande avversario. Bisogna continuare così, vogliamo fare punti in campionato e finire primi nel girone. E' la buona strada, spero sia così".