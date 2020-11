Prima dell’arrivo di Alvaro Morata, uno degli attaccanti trattati della Juventus era Edin Dzeko, attaccante e leader della Roma. L’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic e connazionale del bosniaco ha svelato a Tuttosport un retroscena di mercato: "Dzeko? Sarebbe stato un piacere vedere un bosniaco alla Juventus dopo di me. So che sono stati molto vicini, ero in contatto con lui. Gli avevo spiegato cosa fosse la Juventus, dove stesse per arrivare. Non so esattamente cosa sia successo, non sono cose che mi riguardano".