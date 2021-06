A Il Mattino, l'ex procuratore generale della FIGC Pecoraro ha parlato del caso“Non ho mai pensato alla malafede di Orsato o di qualsiasi arbitro che era in quella sala Var: se è corretta l’interpretazione data dalle Iene, che non sono certo organo di polizia giudiziaria, del labiale di Valeri, l’accenno al contrasto o al contatto mi sembra rilevante ai fini di un conseguente provvedimento da assumere in campo. Vero che il Var non può chiamare, ma suggerire sì"."Perché a suo avviso è rimasto il video ma non c’è l’audio? Non so che dire, forse ci sono anche delle ragioni tecniche che non conosciamo bene, magari per scongiurare altre polemiche sugli arbitri, per evitare inutili veleni. Perché tanto, insisto, io alla malafede non ho mai pensato che ci fosse. Sempre ammesso che l’audio sia esistito ed esista”.