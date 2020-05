1









Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha pubblicato un messaggio, con annesso video, sul proprio profilo Instagram, omaggiando i tifosi bianconeri: "La vostra voce, il vero suono del calcio".



Ieri, in una diretta Instagram, ha così parlato degli obiettivi della Juve: ""L’obiettivo della Juventus sarà quello di vincere la Champions League. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 squadre che vogliono vincerla. Avrei potuto firmare nel 2014 per la Juve, ma non volevo bruciare le tappe. A Roma ottimo ambiente ma poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve. Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il Dna della vittoria in tutto. Questo club rappresenta la perfezione. Questo club vince perché funziona più degli altri".