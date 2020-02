Oggi sarà il giorno degli esami strumentali per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, infatti, è uscito dolorante dalla partita di ieri contro il Brescia, mettendo un po' in ansia tutto l'ambiente bianconero. Ci pensa così Maurizio Sarri a rimettere le cose in chiaro, come ha dichiarato nel post partita: "Non è pubalgia". Parole che cercano di respingere il male peggiore, quello per cui le ricadute sono sempre dietro l'angolo: l'obiettivo di Pjanic, ora, è di superare i fastidi all'adduttore e puntare dritto verso la Champions League. Il Lione non si farà certo aspettare. In mattinata, comunque, ci saranno gli esami strumentali, per capire la reale portata dell'infortunio.