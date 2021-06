Da Pirlo ad Allegri, non cambia l'obiettivo a centrocampo: Manuel Locatelli. Ancora lui. Sempre lui. Il classe '98 era la prima richiesta dell'ex allenatore ed è anche la scelta principale di Max, appena tornato alla Juve. La dirigenza bianconera ha provato diversi approcci con il Sassuolo che con la richiesta di 40 milioni di euro ha sempre scoraggiato l'ex uomo mercato Fabio Paratici. In estate ci sarà un nuovo tentativo per Locatelli, con Miralem Pjanic come prima alternativa: il bosniaco non ha convinto il Barça dopo una stagione negativa e potrebbe tornare a Torino in prestito.