108 - I passaggi completati da Miralem #Pjanic in #BresciaJuve, record per un centrocampista in un match di questo campionato. Progresso. pic.twitter.com/LDThNbDQgr — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 24, 2019

Nuovo record per Miralem Pjanic contro il Brescia. Il bosniaco si è reso protagonista di una partita di grandissimo livello segnando anche il gol vittoria cherappresentano un record per un centrocampista in un match di questo campionato".