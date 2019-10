8 maggio 2016, la Roma surclassa il Chievo per 3 a 0 all'Olimpico. È la penultima giornata di un campionato che sancirà l'inizio della fine di un ciclo che, i giallorossi, completeranno due stagioni dopo con la semifinale di Champions League. Il primo atto dello scioglimento di un gruppo competitivo ed unito che, nel suo insieme qualitativo,. Un rapporto basato sui piedi, per quanto feticista possa sembrare questa affermazione.. Quel pomeriggio di maggio, a giochi quasi conclusi, i due regalano allo stadio capitolino l'ultima perla, prima che, un mese più tardi, Pjanic sancisce il suo trasferimento alla Juventus.Kevin Strootman la gioca in verticale, poco fuori dall'area di rigore per Totti. Al Capitano basta posizionare il piatto con la giusta angolatura per cogliere nel filtrante il taglio di Pjanic che, da due passi, incrocia in rete. Il centrocampista non esulta, il 3 a 0 parla da solo, ma si limita ad indicare Totti,Se chiedeste a Pjanic, malgrado Ronaldo, chi sia stato il suo compagno più forte, non si esclude che il bosniaco voti Totti:E la stima, a quei livelli, si deve guadagnare a caro prezzo.Ritorniamo al presente, anzi, al recente passato quindi.. Ha orchestrato, in faccia al suo diretto rivale nel ruolo, giocata dopo giocata il gioco della Juventus:. Sarri ci ha creduto, ha provato a mettergli in mezzoproprio nei primi momenti di flessione, ma ora sta raccogliendo i dividendi. Ora, Pjanic sembra aver capito dove indirizzare le antenne, come anticipare i tempi di gioco, insomma, quasi come Totti, ha capito come far confluire dalle sue parti i palloni più pericolosi.