Miralem Pjanic ha sempre di più un passo fuori dalla Torino bianconera. Il centrocampista della Juventus è al centro di uno scambio con il Barcellona per Arthur, ma non solo. Come ricorda Sportmediaset, il bosniaco è sul taccuino di diversi club, come il Chelsea che sarebbe disposto ad inserire come contropartita tecnica Jorginho, fedelissimo di Maurizio Sarri, e anche il Paris Saint-Germain, che offrirebbe Paredes. Da ricordare, però, che Pjanic finora ha dato la priorità al Barcellona, ma nel caso in cui i discorsi si interrompessero, allora spazio alle altre due opzioni.