Non c'è il nome dinei convocati delper la sfida di questa sera contro la Real Sociedad, la prima di una lunga stagione di Liga.Non sarà facile: la Juve aspetta che qualcuno gli faccia posto. Un nome, e non a caso, è quello di Aaron Ramsey. Nonostante i tentativi di reinserimento di Allegri, il gallese resta sul mercato.Via un regista, in arrivo un altro. Dentro e fuori che si concretizzerebbe alla perfezione, andando a definire titolari e riserve della squadra bianconera.sarebbe un ibrido, ma in questo momento è solo un forte punto interrogativo.Il Barcellona, comunque, gliel'ha fatto capire benissimo e senza fronzoli: non fa parte del progetto.