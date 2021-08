non vuole più aspettare. Il centrocampista bosniaco ha voglia di cambiare aria e ha deciso di prendere in mano la situazione: il centrocampista in uscita dal Barcellona, infatti, ha contattato il suo procuratore Fali Ramadani con un compito ben preciso: tornare alla Juve. Lo racconta Tuttosport, secondo il quale il giocatore, sul quale c'è anche l'interesse dell'Inter, non aspetta altro che tornare a Torino, soprattutto ora che c'è di nuovo Allegri.