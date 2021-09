Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, "il pianoforte di Miralemha suonato musica triste per tutto il giorno". Per il quotidiano, infatti, il bosniaco anche lunedì sera ha tentato di convincere la Juventus anche via social, con l’emoticon di un piano. Era un messaggio in codice: voleva essere riportato a casa. Pertanto Pjanic per la Juve ha detto no anche al Siviglia, che probabilmente avrebbe avuto problemi a pagare il suo ingaggio ma di sicuro era interessato.