di Francesco Guerrieri

Doveva essere come Jorginho. Pjanic, l'uomo da 150 palloni a partita. I tifosi sognavano e Sarri se lo coccolava nel precampionato. Chiavi del centrocampo in mano al bosniaco, da lui doveva passare tutto il gioco della nuova Juve. Ed effettivamente nella prima parte di stagione così è stato. Anzi, di più: Miralem si era reinventato anche bomber segnando tre gol (due decisivi) nel giro di meno di un mese tra settembre e ottobre. Segnali positivi di una stagione che era solo all'inizio.



IL CALO - Poi, il blackout. E oggi Pjanic è diventato il capro espiatorio espiatorio di tutti i problemi della Juve. Quando la squadra non gira la colpa è del bosniaco, responsabilità sua in tutto e per tutto. La valvola di sfogo dei tifosi ha il numero 5 sulle spalle. Sì, perché sui social sono furibondi con il centrocampista per le ultime partite giocate sottotono. Critiche e insulti, oggi è lui il più bersagliato della squadra. Giusto così? Mica tanto. Perché in fondo un calo in una stagione può starci, è fisiologico. Non ci si poteva aspettare sempre a mille in tutta la stagione, coppe comprese. Era partito forte, calando alla lunga. I tifosi non ci stanno e si sfogano sui social, ma Miralem Pjanic non vede l'ora di tornare in campo per tornare a inventare magie.



SFOGO - Storia già vista, quella di Pjanc. Perché prima di lui ci erano già passati Bernardeschi, De Sciglio e Khedira. La Juve non gira? I tifosi fanno la conta e scelgono un singolo sul quale sfogarsi. Ieri loro, oggi Pjanic e domani chissà. Come se dipendesse tutto da loro. In stagione hanno avuto alti e bassi come tutti, normale amministrazione. C'è addirittura chi vorrebbe vendere Pjanic e mettere Bentancur fisso in regia. Sbarazzarsi del bosniaco come fosse l'ultimo arrivato, senza considerare che in squadra la Juve ha un giocatore di profilo internazionale che farebbe comodo a tanti club.



MERCATO - Per credere chiedere al Chelsea, che lo segue da tempo e vorrebbe portarlo in Premier League. Pjanic ha mercato e non solo in Inghilterra, perché l'ultimo club interessato al bosniaco è il Psg, col quale la Juve ha un ottimo rapporto e le due società proveranno anche in estate a fare affari insieme. Se Pjanic andrà a Parigi è presto per dirlo, ma sicuramente è un giocatore nel mirino dei francesi. E anche dei tifosi bianconeri, che in lui hanno visto il nuovo capro espiatorio. Lui come altri, titoli di coda di un film già visto.