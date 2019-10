Dopo i due gol consecutivi con la Juventus tra Brescia e Spal e dopo le ottime prestazioni successive contro Bayer Leverkusen e Inter, il centrocampista bianconero ha dato spettacolo anche in Nazionale, questa sera contro la Finlandia, in una partita fondamentale in ottica qualificazione ai prossimi Europei del 2020. La sua Bosnia-Erzegovina ha dominato gli ospiti con un secco, firmato dai gol di Hajrovic e di Hodzic e proprio dalladi Pjanic, mattatore del match.Un poker utile alla Bosnia per tornare a sperare nel secondo posto e nella qualificazione agli Europei, ma, che prende il via il prossimo mese di giugno. E Pjanic, a segno dapprima su rigore e poi con un bel tiro all'incrocio, dopo aver preso una traversa su punizione, fa sorridere i tifosi - per quanto solo gli italiani - della Juventus anche quando quando non veste la maglia bianconera.