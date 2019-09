Il gol in campionato gli mancava dal marzo scorso, contro il Brescia l'ha trovato con un destro da fuori area che si è inifilato all'angolino alla destra di Joronen. Da lontano, come al solito. Su quaranta reti in Serie A, infatti, il centrocampista bosniaco ne ha segnate venticinque da fuori area. Dieci sulle ultime undici.