Un messaggio d'amore nel momento in cui più si parla di lui. Miralem Pjanic ha parlato in una diretta Instagram con il collega calciatore Laurent Agouazi, dando la propria visione della Juventus: "È una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i trofei, ti dici che anche tu devi portarli lì. È un club straordinario".



RUOLO - "Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare mezz’ala". Parole queste che possono influenzare l'andamento del mercato? La stima tra Pjanic e la Juve è massima, immutata anche dopo tutte le voci di mercato. E' un pezzo pregiato per il club bianconero, che lo cederà solo di fronte a uno scambio più che conveniente e per esigenze di mercato. Dialoghi aperti, soprattutto fronte Barcellona.