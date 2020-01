Non sembrano arrivare buone notizie per quanto riguarda il ginocchio di Merih Demiral. Il difensore della Juventus si è infortunato ieri durante Roma-Juventus e sebbene i primi test parino di una distorsione al ginocchio, gli esami a cui si sottoporrà questa mattina serviranno per capire se sono interessati anche i legamenti. "Mi dispiace tantissimo amico mio - ha scritto Pjanic su Instagram -. Tonerai piu forte. Buon rientro campione". Un messaggio simile a quello condiviso da Paulo Dybala che non fa ben sperare per il difensore turco.