"Anche in classifica manteniamo le distanze". Parole e musica di Miralem Pjanic, protagonista della vittoria della Juventus in casa del Bologna. Al Dall'Ara è 0-2 per i bianconeri, a segno Ronaldo prima e Dybala poi. In tanti già stanno salutando il bosniaco, nelle ultime ore davvero a un passo dal Barcellona: è infatti vicino l'accordo tra bianconeri e blaugrana per il passaggio di Arthur a Torino e conseguentemente l'arrivo di Miralem in terra catalanta. Scherza Leonardo nei commenti: "Mi mancheranno i tuoi post partita...".



