Inizialmente sarebbe dovuto entrare anche Mattia De Sciglio nello scambio tra Juventus e Barcellona che porterà MIralem Pjanic in Spagna e Arthur Melo a Torino. Poi, il terzino è uscito dalla trattativa e i club si stanno accordando per sistemare le valutazioni dei due giocatori: al momento Arthur è valutato circa 15 milioni più di Pjanic. Il Barça però non ha mollato De Sciglio, che sarà un'operazione slegata dallo scambio definito in questi giorni ma comunque un'operazione fattibile: la Juve vuole 10 milioni per cedere il terzino.