Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco il suo parere: "Può succedere ancora di tutto, basta pensare che dopo il super inizio di Milan e Napoli si diceva che il titolo sarebbe stata una sfida tra loro, invece... Sono ancora in corsa tutte, compresa l'Atalanta: la squadra di Gasperini è tosta e se prende maggiore consapevolezza dei propri mezzi può anche giocarsela per lo scudetto. E non dimentichiamoci mai della Juventus di Allegri, che io non darò mai per morta".