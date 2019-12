Per stare in cima a volte serve salire in cielo!

Adesso prepariamoci per la Supercoppa

Abbiamo una finale da giocare #SampJuve #ForzaJuve #finoallafine pic.twitter.com/5ZN2s0wEvQ — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) December 18, 2019

, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria dei bianconeri per 2-1 contro la Sampdoria. Il bosniaco fa evidente riferimento al pazzesco gol di Cristiano Ronaldo, "salito in cielo" per colpire di testa il pallone che ha deciso la sfida a ridosso dell'intervallo.