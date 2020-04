In tempi di coronavirus sta spopolando la mania delle sfide social, un modo per coinvolgere più persone possibili. Sono tanti i personaggi dello sport a lanciare challenge, come la Living Room Cup di Cristiano Ronaldo per fare un esempio. Ora, anche il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ne ha lanciata una nuova, la 'Fisiocremchallenge’, sfidando la tennista Francesca Schiavone.