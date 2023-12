"Guardo la maggior parte delle partite, ho giocato 9 anni nel vostro campionato, mi è rimasto nel cuore", le parole di Miralem Pjanic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport."Certo, la Juventus continua ad avere solidità e coerenza nel modo di affrontare le partite, ottenendo punti. Non a caso è l’unica squadra che sta tenendo testa all’Inter"."Sì, l’Inter sta tenendo un ritmo talmente alto che non credo le altre possono ancora competere per lo scudetto. Vedo un duello Inter-Juventus perché sono le uniche due squadre che non stanno lasciando punti per strada. Le altre invece hanno più incertezze, il Napoli non sta facendo un cammino all’altezza della scorsa stagione, lo stesso vale per il Milan, che mi piace molto ma ha tanti alti e bassi"."L’Inter è la favorita perché ha una rosa più attrezzata e più certezze rispetto alla Juventus, dovute anche alla finale di Champions giocata l’anno scorso, però la Juventus va considerata una pretendente molto accreditata per lo scudetto, anche perché non giocare in Europa può effettivamente essere un notevole vantaggio.Quando indossi la maglia bianconera devi sempre puntare a vincere, io lo so per esperienza, però oggettivamente l’Inter negli ultimi due tre-anni ha costruito un gruppo da primato. Lo era anche nelle ultime due stagioni eppure non è riuscita a vincere, adesso ha ancora più esperienza e qualità. Però occhio perché la Juventus non muore mai..."."La Juve ora ha più serenità dopo tutto quello che è successo nelle ultime stagioni. Si stanno gettando le basi per ricostruire un ciclo vincente. Vincere non è mai facile, noi l’abbiamo fatta sembrare una cosa banale ma in realtà è sempre una cosa speciale. Ora vedo una squadra vera in campo"."Parole di Allegri sul quarto posto? Lo dice perché è consapevole che l’Inter abbia più certezze, ma questo non significa che non ci creda e che non darà battaglia fino alla fine. Max è un vincente, lo ha dimostrato coi fatti, e vi assicuro che quando non vince non è contento. Inoltre è un grandissimo comunicatore, sa bene quali sono gli obiettivi di inizio stagione e li trasmette al gruppo".RAPPORTO CON MAX E LA 'SUA' JUVE - "Non solo ai miei ma per il 90% di chi lo ha avuto è così: crea una buona sintonia con il gruppo e lo gestisce molto bene, sa quello che vuole, affronta le gare nella maniera giusta e non si lamenta mai delle assenze. E’ un grande motivatore e sa tirare fuori il massimo da ogni giocatore. Poi certo,Max si adatta alle caratteristiche degli uomini che ha a sua disposizione. Io ho giocato in una squadra in cui c’eravamo io, Dybala, Higuain, Mandzukic e Cuadrado in campo tutti insieme: non venitemi a dire che non eravamo offensivi... Max ai fuoriclasse lascia libertà, permettendogli di fare la differenza. Noi avevamo qualità e organizzazione, ora c’è meno della prima e il tecnico punta più sulla seconda. Manca chi sa giocare uno contro uno e puntare l’uomo"."La stagione è lunga, alla Juventus tutti fanno le loro 20-30 partite all’anno. Vlahovic ha segnato un bel gol e deve continuare così, nelle grandi squadre nessuno ha il posto assicurato, devi sentirti sempre sotto pressione. Ha risposto nella maniera giusta, quel colpo di testa non era facile perché il cross era un po’ moscio ma Dusan è riuscito a dare forza ugualmente"."Ricordo che quando ero a Roma era sempre dura andare a giocare allo Stadium. La Roma viene da una grande vittoria sul Napoli, ha avuto assenze importanti ma Mourinho è riuscito comunque a trovare un equilibrio. Mou è un grande allenatore ma anche lui sa che non sarà facile perché la Juve è in un buon momento. Mi aspetto una partita tattica e con pochi gol"."Eh, difficile scegliere. Il talento lo trovi da tutte e due le parti, la coppia romanista però ha più esperienza. Forse come numeri stanno facendo meglio Lukaku-Dybala però la squadra è troppo dipendente da loro: quando mancano si sente. Nella Juventus questo non succede, anche se l’assenza di Chiesa sarebbe pesante: quando Fede sta bene nessun tecnico ci rinuncia, ha un’esplosività che mette tutti in difficoltà e può fare la differenza"."Di sicuro senza Pogba e Fagioli qualcosina manca. Io credo che un rinforzo dal mercato di gennaio arriverà, anche se in mezzo ci sono ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere"."Mi piace sebbene abbia caratteristiche diverse dalle mie, io ero un otto che poi si è spostato più indietro, perciò le palle in avanti mi vengono molto più facili. Amo i play che gestiscono i ritmi, confezionano assist e fanno giocare bene gli altri. Ecco, vorrei vedere un po’ più testa a centrocampo, un regista deve essere come un architetto. Loca però è giovane e ha tutta la fiducia dell’allenatore, sono certo che crescerà".BONUCCI ALLA ROMA - "A Leo auguro tutto il meglio, alla Roma si troverebbe bene e se arriverà la sua esperienza potrà essere importante".