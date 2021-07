Una stagione faticosa vissuta ai margini, un mercato che può cambiare tutto. Un incubo vissuto per un anno al Barcellona, così lo ha definito che ieri Mundo Deportivo, dando la notizia del permesso di accasarsi altrove gratuitamente. L’esigenza tale di tagliare gli stipendi porta il Barça all'addio, perché cambiare conviene a tutti. Come scrive la Gazzetta: "Il Barcellona risparmierebbe sul monte ingaggi e Pjanic cancellerebbe i dodici mesi più difficili della carriera.e la Juve non può arrivare a certe cifre. Una dinamica classica del mercato, che più di qualche volta si risolve con una rinuncia reciproca".