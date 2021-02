L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha ricondiviso delle storie Instagram che lo ritraggono in maglia bianconera impegnato a festeggiare insieme a Cuadrado e Massimiliano Allegri lo scudetto del 2017 conquistato nel match contro il Crotone. In una di queste storie, il calciatore ha scritto: "Allegri Top!". Una carezza al suo allenatore e una provocazione al suo attuale club? Il rapporto tra Pjanic e Koeman non è mai decollato e il messaggio social del calciatore potrebbe essere un indizio di mercato su chi potrebbe occupare prossimamente il posto sulla panchina blaugrana.