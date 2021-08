Un pensiero di fine mercato, il ritorno di Pjanic in bianconero. Valutata la possibilità di portarlo a Torino, la Juve però ha fatto un passo indietro. E a nulla è servito l'estremo tentativo del giocatore di avvicinarsi a quel mondo che conosce così bene, a quel tecnico che come nessuno gli ha dato una vera consacrazione. Tanti segnali, persino sui social, eppure la posizione del club sembra essere netta: non ci sono le condizioni economiche per dargli una nuova sistemazione alla Continassa.Ancora nessun contatto, neanche un mezzo passo in avanti: con l'ultima mattina di mercato alle spalle, appare adesso inverosimile l'arrivo di Pjanic alla Juventus. Il giocatore potrebbe allora guardarsi intorno: c'è il Siviglia che ha chiesto informazioni e vorrebbe prenderlo in prestito, in Italia anche Roma e Fiorentina potrebbero approfittarne. L'ingaggio resta sempre il nodo più difficile da sciogliere, altrimenti sarebbe tornato immediatamente in bianconero. Il Barcellona da mesi gli ha dato una carta de libertad: regala in prestito il cartellino, ma non vuole rimetterci anche i soldi dello stipendio.