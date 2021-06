Io sono da sempre innamorata persa di Edin Pjanic



Amore bello #juventus#juve pic.twitter.com/RTvFn9vdNS — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) June 21, 2021

Una foto di suo figlio e... un indizio di mercato. Sì, potrebbe valere di tutto, ma la situazione disembra chiara un po' a tutti e la raccontiamo in quest'articolo.Intanto, da registrare una foto apparsa sull'account Instagram dell'ex giocatore bianconero, oggi in forza al Barcellona, dove di certo non ha saputo esprimere la sua migliore 'versione'. Intanto, ecco un'immagine di Edin Pjanic, innamoratissimo della Juve. Proprio come il papà...