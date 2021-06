Locatelli brilla all’Europeo e fa sognare i tifosi della Juventus, nel frattempo sul taccuino di Federico Cherubini resta viva l’ipotesi Miralem Pjanic che, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, può essere percorsa in prestito con l’aiuto del Barcellona. L’ex bianconero vorrebbe tornare in bianconero, dove ritroverebbe Max Allegri, non è un’alternativa a Locatelli ma un obiettivo parallelo, anche se andrà trovata la quadra giusta con il Barça. Possibile che il bosniaco si possa liberare con un prestito biennale dai blaugrana, che potrebbero contribuire a sostenere parte dell’ingaggio.