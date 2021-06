La Juventus è la prima scelta di Miralem Pjanic per il suo futuro. Il centrocampista bosniaco vuole lasciare il Barcellona dove non si è ambientato e non è riuscito a dimostrare le sue qualità e ha messo i bianconeri in cima alle sue preferenze. Il giocatore ha la stima di Allegri ma potrebbe arrivare solo a prezzo di saldo, serve quindi un'apertura da parte del Barça a un prestito o a una cessione a una cifra inferiore ai 65 milioni che hanno speso l'estate scorsa per portarlo in Spagna.