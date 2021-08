Il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus dopo una sola stagione è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,in programma domenica sera tra Barcellona e Juventus, potrebbe essercitra i due club per definire i dettagli della trattativa. Pjanic dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona, ma per tornare a Torino dovrebbe accettare un taglio netto dell'attuale stipendio. Il centrocampista bosniaco classe 1990 guadagna infatti 8,5 milioni a stagione, cifra troppo alta per la Juventus.