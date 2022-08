Miralempuò davvero tornare alla? Dell'ipotesi di mercato si è parlato molto negli ultimi giorni, considerando che i bianconeri sono sempre a caccia di un rinforzo in regia, dove però la prima scelta rimane Leandro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il profilo del bosniaco lascia qualche dubbio non tanto dal punto di vista tecnico, quanto per considerazioni legate all'età (ha 32 anni, quattro in più dell'argentino del PSG). Ilsi era anche detto disposto a pagare metà del suo stipendio, ma ora la pista appare fredda.