L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, approdato l'estate scorsa al Barcellona nell'operazione che ha portato Arthur in bianconero, ha commentato a Sky Sport l'eliminazione del Barça agli ottavi di finale (cosa che lo accomuna alla Juve peraltro): "Messi e Ronaldo? Si sa che cose incredibili abbiano fatto negli ultimi anni. Mi dispiace tanto per la Juventus, sicuramente contro il Porto poteva fare qualcosa in più. In Champions si deve fare qualcosa di più rispetto al campionato, in Europa gli errori si pagano caro."