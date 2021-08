Stefano, nella sua pagella per Calciomercato.com, ha parlato di Miralemalla Juventus, bocciando il possibile affare: "L’operazione è possibile perché Pjanic è un peso per il Barcellona, ma ritenere che possa essere lui, davvero, a risolvere gran parte dei guai che la Juve ha in mezzo al campo sarebbe sbagliato, perché Pjanic non è una garanzia, non può esserlo. Le ultime due stagioni ha fatto male. Ha fatto male nell’ultimo anno con Sarri e non ha praticamente mai giocato a Barcellona nell’ultima stagione".