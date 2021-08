Il Barcellona vince al debutto in Liga, senza Messi e senza.... Ronald Koeman infatti non ha convocato il bosniaco per la gara contro la Real Sociedad, un ulteriore segno ceh fa capire quanto il centrocampista sia ormai fuori dai progetti del Barça che si libererebbe volentieri del suo ingaggio. Lui farebbe carte false per tornare alla Juve, per la quale però la priorità è chiudere l'affare Locatelli; poi si concentrerà su Pjanic, ma il suo arrivo è legato all'uscita di Ramsey.