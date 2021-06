Pjanic alla Juve, una storia che ritorna. E che ritorna per fortissima volontà del ragazzo, che a Barcellona era arrivato come salvatore della mediana e che ora da Barcellona vuole rientrare lì dove si era trovato magnificamente. Ossia Torino, la Juventus, Max Allegri e un ambiente difficile da dimenticare.



DALLA SPAGNA - 1300 minuti in campo: ecco quanto Koeman ha utilizzato Miralem, adesso alla ricerca di una nuova occasione, possibilmente in Italia, magari alla Juventus. I tifosi juventini non sono totalmente d'accordo, ma riavere uno dei vecchi idoli allo Stadium farebbe certamente piacere. Stando a quanto racconta Sport, quotidiano catalano, i bianconeri avrebbero soltanto un'occasione per immaginare il ritorno a casa del giocatore: un prestito di uno o due anni, così da permettere al Barcellona di salvare l'ingaggio del giocatore e di non sprecare quel gran capitale investito nella scorsa stagione.