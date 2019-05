Sono giorni decisivi per il futuro di Miralem Pjanic. Tra la fine del campionato e l’inizio di giugno sarà fatta chiarezza sul destino del bosniaco: è lui stesso a chiederla, mentre le big d’Europa continuano a muoversi. Un anno fa era stato il Chelsea ad avvicinarsi, adesso le sirene dall’Inghilterra sono tornate a risuonare mentre al PSG si è unito anche il Real Madrid. Pjanic, da parte sua, non spinge per lasciare la Juve: eppure, la stessa Juve sta riflettendo concretamente sulla cessione in vista di un nuovo innesto a centrocampo (oltre a Ramsey). Nonostante il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio - che scatterà soltanto dal prossimo luglio - il futuro di Mire è ancora tutto da scrivere. E l’addio a Torino un’ipotesi più viva che mai.