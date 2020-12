Parla Miralem Pjanic. Il bosniaco sarà uno dei protagonisti della gara di questa sera tra Barcellona e Juventus, che ha raccontato così a margine di un evento pubblico: "Posso solo parlare bene di Ronaldo, come persona e soprattutto come atleta - riporta Mundo Deportivo -. E' un giocatore molto preparato e attento a tutti i dettagli. Messi è un extraterrestre, ogni volta che ho giocato contro di lui è stato molto difficile, quasi impossibile fermarlo e ora al suo fianco vedo che è un fenomeno. Ogni volta che ha la palla, succede qualcosa: o un gol, o un assist o un passaggio incredibile, è un genio. Prima di arrivare ho visto che c'erano problemi e Messi non stava bene. Ma ora lo vedo molto motivato e concentrato sul suo lavoro. Adesso tocca a noi aiutarlo e farlo giocare ancora meglio. Quando hai un giocatore come Leo in squadra, devi approfittarne e cercare di vincere tutto".



JUVENTUS - "Vedo molto bene la squadra, stiamo migliorando passo dopo passo e crescendo. Adesso vogliamo battere la Juve ed essere primi nel girone perché è una forte rivale che servirà da metro rispetto alle rivali che incontreremo più avanti. La Juve e Pirlo? L'allenatore è nuovo, ma ci sono giocatori molto esperti, sono un grande gruppo. Conosco molto bene l'ambiente della Juve e verranno qui per vincere ed essere primi, sarà una gara molto difficile. A Torino abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo ripeterla qui".