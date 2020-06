La Juventus sta cercando di trovare una soluzione per i suoi problemi a centrocampo e Jorginho resta uno dei nomi più caldi. Infatti, il giocatore del Chelsea rappresenta una prima scelta per Maurizio Sarri, che perderebbe Miralem Pjanic per ritrovare il suo regista, dopo l'esperienza londinese e quella precedente a Napoli. Eppure, come riporta Calciomercato.com, il Chelsea non sembra disposto a perdere Jorginho in cambio di Pjanic, visto che il bosniaco non rientra nei piani futuri di Frank Lampard, allenatore dei Blues.