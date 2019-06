Miralem Pjanic vuole restare alla Juventus. Dopo la sconfitta in rimonta contro l'Italia, nel match giocato dalla sua Bosnia all'Allianz Stadium, il centrocampista bianconero ha parlato del suo futuro, dando una risposta molto precisa.



JUVE, E' AMORE - In mixed zone ha dichiarato: "Sono molto tranquillo, ho quattro anni di contratto e con la Juventus ci amiamo a vicenda. Sto bene in questo club, la società è seria, posso ancora dare tanto. Sono sotto contratto e amato, mi trovo molto bene con i tifosi e la società, che è grandissima". Così Pjanic si rimette al centro del progetto Juventus e si toglie dal mercato.