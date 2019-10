di Andrea Menon

Ciaaaak, azione. Miralem Pjanic ha dato il via alle riprese e dopo i primi tentennamenti ha preso le redini della regia bianconera. Le indicazioni di Sarri e i suoi accorgimenti hanno inciso in maniera forte sul suo rendimento e su quel gioco che da orizzontale ha preso una nuova dimensione: verticale. Sì, perché il regista bosniaco ha completamente cambiato marcia, prendendosi la Juventus e dandole un nuovo aspetto. Bella, forte e convincente, oltre che sempre ambiziosa.



Lui è, probabilmente, il più rivitalizzato dall'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera e ora tutti si stanno accorgendo della sua forza. Importante per il gioco, importante per la qualità. Pjanic è tornato a brillare e ora il mercato lo osserva con attenzione. In Spagna parlano già degli occhi del Real Madrid sul centrocampista bosniaco, con Florentino Perez che sa da dove far ripartire i suoi blancos. Pjanic ha conquistato proprio tutti, con qualche "rischio" in più per la Juve, che però non può certo rammaricarsene...