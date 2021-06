Miralem Pjanic vuole la Juve. Il bosniaco mira a lasciare il Barcellona quest'estate, perché l'ultima stagione è stata un incubo e il rapporto con Ronald Koeman non è mai nato. Vorrebbe ritrovare Juventus e Allegri, perciò spinge. Come riporta da RAC1, gli agenti di Pjanic hanno avuto un incontro con il Barcellona la scorsa settimana, in cui hanno comunicato questo desiderio di tornare a Torino: proposto un prestito biennale, al termine del quale resterebbe solo un anno di contratto con il Barça.