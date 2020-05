1









La Juventus prepara I botti di mercato a centrocampo. In entrata si sta parlando molto di Arthur del Barcellona, in uscita è Pjanic l’indiziato numero uno, che potrebbe fare il percorso inverso del brasiliano nell’ambito di un possibile scambio tra le parti. Stando a quanto riporta As, il club blaugrana avvallerebbe una formula di questo tipo, convinto e sicuro delle qualità del regista bosniaco. Allo stesso tempo, però, è chiara anche la volontà dell’ex Gremio di voler proseguire la sua avventura a Barcellona, cosa che potrebbe portare i catalani a trattare Miralem separatamente.